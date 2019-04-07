Hafter'in işgaline Batı'dan yeşil ışık
Libya’nın başkenti Trablus’u ele geçirmek için saldıran ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter’in operasyonuna Batılı ülkeler cılız tepki gösterdi. Batı düşük yoğunluklu tepkisiyle Hafter’e göz yumdu.
Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin askeri kanadının başındaki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli General Halife Hafter, Başbakan Fayiz Serrac’ın liderlik ettiği Uluslararası Mutabakat Hükümeti’nin kontrolündeki başkent Trablus’u işgal emri verdi. Hafter’in öncülük ettiği Libya Ulusal Ordusu geçen hafta Trablus’a girmeyi başardı. Söz konusu harekat ve ülkede yaşanan siyasi kriz nedeniyle oluşan iç savaşta binlerce insan sığınmacı durumuna düşerken binlercesi de çatışmaların ortasında kaldı.
GÖZ YUMDULAR
Libya İnsan Hakları Gözlemevi Müdürü Nasır el-Hevvari ve Mısırlı Libya uzmanı siyasi analist Kamil Abdullah, BM ve uluslararası toplumun Libya’da siyasi çözümü tek başına yeterli bulmadığı bir dönemde Hafter’e Batı’nın yeşil ışık yakmadan bu operasyonu başlatamayacağını savundu.
BM ÇÖZÜM İSTEDİ
General Hafter’in,üç noktayı ele geçirmesinin ardından, dünya ülkelerinden peş peşe cılız tepkiler geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’da siyasi çözüm vurguları yaparken, Batılı ülkelerden saldırıya sert tepki gelmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya’da Trablus’u ele geçirmek için askeri güçlerini harekete geçiren General Halife Hafter’e saldırıyı durdurması çağrısı yaptı. G7 üyelerinin dışişleri bakanları, Libya’ya ilişkin yaptığı ortak yazılı açıklamada “Askeri operasyonlara karşı derin endişelerimizi ifade ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
UMH havadan iki noktayı vurdu
Libya’da General Halife Hafter’e bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı’nın tamamının kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Aynı saatlerde Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) ait savaş uçakları ise başkent Trablus’un güneyindeki bölgelerde Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter’e bağlı birliklerin bulunduğu iki noktayı bombaladı.
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