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Dünya

Hafter'in ‘kalesi' olarak bilinen Tarhuna'ya operasyon başlatıldı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ‘kalesi' olarak bilinen Tarhuna'ya operasyon başlattı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 12:05 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:09
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