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Hafter'in komutanından BAE itirafı

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin komutanı, Trablus'un güneyindeki Giryan kentine dün düzenledikleri saldırıda Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait İHA'ların kendilerine verdiği desteği itiraf etti.

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Libya'daki "February" kanalının sosyal medya hesabı Facebook'ta yayınlanan bir videoda, Hafter'e bağlı Giryan Operasyon Odası Eski Komutanı Albay Fevzi Buharara'nın itirafları yer aldı.

Hafter güçlerinin dün Giryan kentine başlattığı saldırı sonrası, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından yakalanan Buharara, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Hafter'in yanında kimin olduğu sorusunu "BAE'liler vardı" şeklinde cevapladı.

UMH'nin Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa Meci, dün yaptığı açıklamada Hafter güçlerinin Giryan'a saldırı başlattığını ancak UMH'ye bağlı güçlerin bu saldırıyı püskürttüğünü belirtmişti.

Hafter güçlerinin saldırıda İHA'lar kullandığını aktaran Meci, "Hafter güçleri ilk defa BAE'ye ait 4 İHA'yı aynı anda kullandı ve bu durum ilk aşamada kuvvetlerimiz arasında kargaşaya sebep oldu." demişti.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

Daha çok ülkenin doğusunda etkin olan Halife Hafter, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güçlü desteğine rağmen 4 Nisan'dan bu yana ülkenin meşru yönetiminin bulunduğu başkent Trablus'a başlattığı saldırılarda kayda değer bir başarı sağlayamadı.

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