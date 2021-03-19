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Dünya

Hafter'in kontrolündeki bölgede 11 faili mechul cinayet

Libya'da Hafter'in kontrolündeki Bingazi'de kimliği belirsiz 11 ceset bulundu.

AA19 Mart 2021 Cuma 00:05 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 00:05
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Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Bingazi kentinde kimliği belirsiz 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, elleri bağlı haldeki cesetler Bingazi'nin El-Havari bölgesindeki bir çimento fabrikası yakınında bulundu.

Cesetlerin baş ve göğüs kısımlarında işkence ve silah izleri tespit edildiğini ve öldürülmelerinin üzerinden yaklaşık 10 gün geçmiş olabileceğini aktaran kaynaklar, kimliklerinin ise henüz belirlenmediğini kaydetti.

İnsan hakları savunucularına göre Bingazi, sık sık Hafter'e bağlı unsurların güvenlik ihlallerine sahne oluyor.

Libya'da Hafter'e destek veren aşiret liderleri, 15 Mart'ta yaptıkları açıklamada, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

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