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  • Hafter'in Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti
Dünya

Hafter'in Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti

Libya'da Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti.

03 Mart 2020 Salı 14:54 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 14:54

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