Hafter'in ordusu, Trablus'ta GNA uçağı düşürdü

Libya'da General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LNA), Fayez al-Sarraj liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) ordusuna ait bir uçağı düşürdü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, uçak Trablus'un güneyinde Al-Hir bölgesinde vuruldu.

Libya Ulusal Ordusu (LNA), 4 Nisan'da BM destekli Ulusal Anlaşma Hükümeti (GNA) tarafından kontrol edilen Tripoli'ye saldırı düzenlemiş, GNA ise 2 gün sonra saldırıya karşılık vermişti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Trablus taarruzunun başlamasından bu yana 430’dan fazla insan öldü ve 2 binden fazla kişi yaralandı.