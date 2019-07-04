31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5984
  • 6,3305
  • 254.308
  • 99.439
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hafter'in sözcüsü göçmen merkezi saldırısını itiraf etti

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde düzensiz göçmen barınağına düzenlenen hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ederek, 'buranın aslında bir tugayın askeri üssü ve silah deposu' olduğunu öne sürdü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mismari, dün akşam saatlerinde Bingazi kentinden canlı yayınlanan basın toplantısında, başkent Trablus'un doğusundaki düzensiz göçmen barınağına düzenlenen ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiğini söyledi.

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı güçleri "milis" şeklinde tanımlayan Mismari, "Bizler burada bulunan bir milis tugayına ait meşru bir hedef olarak gördüğümüz askeri üssü ve silah deposunu hedef aldık. Daha önceden de bu merkezi defalarca, hava saldırısı ve top atışıyla hedef almıştık. Bu durumda asıl sorumlu yasa dışı göçmenleri buraya getirenlerdir." diye konuştu.

Mismari ayrıca dün Libya genelinde ülkenin güneyi dahil üçte ikisini kapsayacak bir alanda hava saldırıları düzenlediklerini belirtti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

SALDIRIYA DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI, ABD KORUDU

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric vurulan merkezin tam koordinatlarının taraflara verildiğini belirtirken, Genel Sekreter Antonio Guterres'in de bu ''çirkin'' saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını aktardı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame de saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği'' açıklamasında bulundu.

Saldırı karşısında Avrupa Birliği, BM kurumları, sivil toplum kuruluşları ve dünya başkentlerinden kınama ve tepkiler yağdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de hava saldırısını görüştüğü kapalı oturumda oturumunda, diplomatlar, ABD'nin Washington'dan talimat beklediği gerekçesiyle konseyde "saldırıyı kınama" kararının çıkamadığı bilgisini paylaştı.

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Eski CHP'li vekile büyük şok! 2 milyon lirasını kaptırdı

Eski CHP'li vekile büyük şok! 2 milyon lirasını kaptırdı

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba korkunç geceyi anlattı

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba korkunç geceyi anlattı

Beşiktaş'tan sürpriz Mehmet Topal hamlesi!

Beşiktaş'tan sürpriz Mehmet Topal hamlesi!

59 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi

59 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi

Türkiye'den BM'deki YPK/PKK skandalına tepki: İkiyüzlülük

Türkiye'den BM'deki YPK/PKK skandalına tepki: İkiyüzlülük

Denizde bulundu, fosil sanılıyordu... Bakın ne çıktı?

Denizde bulundu, fosil sanılıyordu... Bakın ne çıktı?

Haldun Dormen'den kötü haber

Haldun Dormen'den kötü haber

TEM'deki dehşette flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

TEM'deki dehşette flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Yolcu uçakları değişiyor! Elon Musk tarih verdi

Yolcu uçakları değişiyor! Elon Musk tarih verdi

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA