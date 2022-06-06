Hain içerden olunca... 'Savaşta İsrail'i desteklediğim için pişman değilim'

1982 İsrail-Lübnan Savaşı'nda, hem asker-savaşçı hem de sivillerden toplam 19.000 kadar insan öldü. İsrail ayrıca, yoğun bombardımanla Lübnan'ın altyapısını harap etti ve 200.000 kişiyi evsiz bıraktı.



Ancak, bazı insanlar için Yahudi devleti ile iş birliği yaparak, Suriyeli, Filistinli savaşçılar ve hatta kendi ülkesiyle savaşmayı seçti.

Savaşın başlangıcından bugüne 40 yıl geçmesine rağmen, güvenliğinden endişe ettiği için gerçek adı açıklanamayan Samer, İsrail'in 6 Haziran 1982'de başlattığı operasyon o sıcak yaz gününü çok iyi hatırlıyor.

Operasyonlar başladığında 22 yaşında olduğunu söyleyen Samer, ülkenin güneyindeki küçük bir kasaba olan Marjayoun'da yaşıyordu ve Lübnan'ın Hıristiyan milislerinden bir gruba bağlıydı.

Samer, "İsrail'in asker gönderdiğine dair haberleri duyduğumuzda üssümüzde olduğumu hatırlıyorum. Hangi tarafta olacağımı bir an bile düşünmedim." diyor.

İSRAİL ASKERLERİYLE BİRLİKTE SAVAŞTI

İsrail askerleriyle birlikte savaştığını söyleyen Samer, çok geçmeden çatışmalardan birinde yaralandı ve İsrailliler tarafından kuzey İsrail'deki Safed şehrinde bir hastaneye kaldırıldı. İyileşmenin ardından, yeniden İsrail saflarında savaşmak üzere Lübnan'a geri döndü.

Lübnan altyapısının neredeyse tamamen yok edildiği, 19 bin insanın öldüğü savaşta İsrail'in tarafına geçmek, birçok Lübnanlılara göre büyük bir ihanetti.

Ancak Samer, İsrail askerleriyle birlikte savaşmasının nedinin, 'ülkesini Filistin ve Suriyeli savaşçılardan korumak' olduğunu ileri sürüyor.

Savaştan sonra yaklaşık 3.500 kişilik 680 aile sınırı geçmeyi ve İsrail'e kabul edilmeyi başardı. Samer ve ailesi şanslı olanlar arasındaydı. Maddi yardım ve kalacak yer ayarlandı.

İhanetinden övgüyle bahseden Samer, "Geriye dönüp baktığımda hiç pişmanlık duymuyorum." diyerek, Lübnan için en doğru şeyi yaptığına inandığını söyledi.

Star Gazetesi