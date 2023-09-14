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Dünya

Hain Kandil Dağı planı deşifre oldu! PKK ile sınır muhafızları arasında çatışma

Terör örgütü PKK, İran'ın baskısıyla Irak sınırında boşaltılan köylere yerleşmeye çalışıyor. Kandil Dağı'ndan boşaltılan yerlere doğru genişleme arayışında olan hain örgüt ile Irak sınır muhafızları arasında çatışma çıktı.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 12:38 - Güncelleme:
Hain Kandil Dağı planı deşifre oldu! PKK ile sınır muhafızları arasında çatışma
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Irak'ın kuzeyinde İran karşıtı grupların boşalttığı köylere yerleşmek isteyen terör örgütü PKK ile Irak sınır muhafızları arasında çatışma yaşandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İran ile Irak arasındaki güvenlik anlaşması çerçevesinde Tahran yönetimi karşıtı grupların bir süre önce çekildiği bölgeleri ele geçirmek isteyen terör örgütü PKK ile Irak hükümetine bağlı sınır muhafızları arasında Erbil'in Sidekan nahiyesinde çatışma çıktı.

Irak sınır muhafızlarının bölgedeki güvenliği sağlamak üzere sınıra sevkiyat yaptığı, buna karşılık terör örgütü PKK'nın da Kandil Dağı'ndan boşaltılan yerlere doğru genişleme arayışında olduğu öğrenildi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran karşıtı örgütlerin sınırı geçerek Tahran yönetimine karşı silah kullanmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

Hüseyin, "İran'ın da Kürdistan'daki bazı bölgelere saldırmasını kabul etmeyiz. İran, Irak ve Irak Kürdistan hükümetiyle anlaşma gereği bu grupların sınır bölgelerinden uzaklaştırılması için gerekenler yapıldı ve Irak ile Kürdistan (IKBY) derinliğinde uzak yerlerde kurulan kamplara yerleştirildiler. Irak tarafı İran ile yapılan anlaşmayı uygulamaya başladı." ifadelerini kullanmıştı.

İran, Irak ile imzaladığı anlaşma uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren Tahran yönetimi muhalifi örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat hükümeti tarafından silahsızlandırılmasını istiyor.

Tahran aksi takdirde bu örgütlere karşı askeri saldırıları yeniden başlatacağı uyarısında bulunuyor.

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