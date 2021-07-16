İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2021 Cuma / 6 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5297
  • EURO
    10,1044
  • ALTIN
    499.876
  • BIST100
    1368.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Haiti polisi, hükümet yetkililerinin Moise suikastine karıştığı iddialarını yalanladı
Dünya

Haiti polisi, hükümet yetkililerinin Moise suikastine karıştığı iddialarını yalanladı

Haiti polisi, hükümet yetkililerinin Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesine karıştığı iddialarını yalanladı.

AA16 Temmuz 2021 Cuma 09:57 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 09:57
ABONE OL

Haiti Emniyet Genel Müdürü Leon Charles, Kolombiya basınında geçici başbakan Claude Joseph'ın, Moise'nin suikastının arkasındaki isim olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Charles, söz konusu iddiaları destekleyen herhangi bir delilin bulunmadığını söyledi.

Kolombiya merkezli yayın yapan bir televizyon kanalı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Moise'nin suikastının arkasında geçici başbakan Joseph'in olduğunu iddia etmişti.

Moise, suikasttan 2 gün önce Joseph'in yerine atayacağı yeni başbakanı belirlediğini duyurmuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Haiti'ye asker gönderilmesinin gündemlerinde olmadığını bildirdi.

- MOİSE'NİN SUİKASTINDA 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Charles, suikasta ilişkin 18'i Kolombiyalı eski asker olmak üzere 23 kişinin gözaltına alındığını, soruşturma kapsamında FBI dahil bazı ülkelerin istihbarı birimlerinden destek aldıklarını aktardı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülmüştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.