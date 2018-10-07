Haiti'de 5,9 büyüklüğünde deprem

BBC'nin haberine göre, yetkililer Haiti'nin kuzeyinde meydana gelen depremde en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme ve Turtle Adası'nda çok sayıda binanın zarar gördüğü belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatısı olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 11,7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Haiti'de Ocak 2010'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 300 bin kişi yaşamını yitirmişti.