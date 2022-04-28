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Dünya

Haiti'de çete çatışmaları: 20 ölü, 24 yaralı

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de 24 Nisan'dan bu yana çeteler arasındaki şiddet olayları nedeniyle en az 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

IHA28 Nisan 2022 Perşembe 11:31 - Güncelleme:
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Haiti Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 24 Nisan Pazar günü yana başkent Port-au-Prince'ın 4 bölgesinde çeteler arasında çatışmalar başladığı bildirildi. adı. Çatışmalarda en az 12 evin yakıldığı, binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Açıklamaya göre çetelerden kaynaklanan şiddet olaylarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 6'sı çocuk 8 kişilik bir aile olduğu vurgulanan açıklamada, "Çatışmanın önümüzdeki günlerde tırmanması muhtemel, bu da daha fazla can kaybına ve yeni göçlere yol açacaktır" denildi.

Binlerce çocuklu aile şiddet olayları nedeniyle belediye başkanının ofisinin önünde güvenliğin sağlanması için gösteri yaparken, 4 bölgedeki okullar ve işletmeler kapatıldı. Yetkililer, çatışmalar nedeniyle Haiti'nin kuzey bölgesine giden ana yolların kapatılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ülkedeki şiddet olayları, 7 Temmuz'da Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesinin ardından çetelerin güç kazanması ve daha fazla bölgeyi kontrol etmeye çalışmasıyla ani bir artış gösterdi.

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