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Dünya

Haiti'de Joseph Lambert geçici devlet başkanı olarak atandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Senato, Joseph Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı.

AA10 Temmuz 2021 Cumartesi 07:17 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 07:17
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Bölge basınında çıkan habere göre, Üst Meclis Başkanı olarak görev yapan Lambert, 10 senatörden 8'inin imzasını alarak geçici devlet başkanı oldu.

Moise tarafından daha önce görevden alınan geçici Başbakan Claude Joseph, Moise'nin öldürülmesinden sonra yürüttüğü devlet başkanlığı görevi böylece sona erdi.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

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