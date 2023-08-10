İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2023 Perşembe / 24 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0408
  • EURO
    29,8273
  • ALTIN
    1668.68
  • BIST100
    7670.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Haiti'de kaçırılan ABD'li hemşire ve çocuğundan iyi haber
Dünya

Haiti'de kaçırılan ABD'li hemşire ve çocuğundan iyi haber

Haiti'de, 27 Temmuz'da kaçırılan Hristiyan yardım kuruluşu El Roi Haiti çalışanı ABD'li hemşireyle çocuğunun serbest bırakıldığı duyuruldu.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 10:12 - Güncelleme:
Haiti'de kaçırılan ABD'li hemşire ve çocuğundan iyi haber
ABONE OL

ABC News'in haberine göre, El Roi Haiti'den yapılan açıklamada, Haiti'nin başkenti Port au Prince'de rehin tutulan Alix Dorsainvil ve çocuğunun serbest bırakıldığı ve güvende olduğu kaydedildi.

Kaçırılmanın ardından söz konusu yardım kuruluşundan yapılan açıklamada, Dorsainvil ve çocuğunun sağ salim bulunmaları için her türlü çabanın sarf edildiği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Washington'ın, hemşire ve çocuğunun kurtarılması için Haitili yetkililerle temas halinde olduğu kaydedilerek, ülkede bulunması zorunlu olmayan tüm ABD'lilerin Haiti'yi terk etmeleri çağrısı yapılmıştı.

- HAİTİ'DEKİ ŞİDDET OLAYLARI

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler raporunda başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Silahlı çete üyelerinin, bölgelerini genişletmek için birbiriyle mücadele ettiği aktarılan raporda, çetelerin birbiriyle ve polisle aralarındaki çatışmaların çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu vurgulanmış, Haitililerin ülkedeki durum nedeniyle son 10 yıldaki en kötü insani krizlerden biriyle karşı karşıya oldukları ifade edilmişti

  • Haiti Kaçırma
  • Yardım Çalışanı Serbest
  • ABD Hemşire

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.