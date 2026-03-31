Haiti'de silahlı çetelerin saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti

İnsan hakları örgütü "Collectif Defenseurs Plus" Direktörü Antonal Mortime, yerel kanal Radio Television Caraibe'ye (RTVC) yaptığı açıklamada, başkent Port-au-Prince'e bağlı Jean Denis kasabasında "Gran Grif" adlı çetenin, sivilleri hedef aldığını belirtti.

Mortime, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişinin öldürüldüğünü, 30 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Bölgede 50 evin ateşe verildiğini aktaran Mortime, yaklaşık 6 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Yerel basına göre, çete üyeleri, polisin kasabaya ulaşmasını engellemek amacıyla ana yolları barikatlarla kapatırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de ağır silahlarla rastgele ateş açtıkları görüldü.

Haiti Ulusal Polisinden yapılan açıklamada da çete üyelerinin yolları kapatması ve hendekler kazması nedeniyle güvenlik güçlerinin bölgeye ulaşmakta geciktiği bildirildi.

- HAİTİ'DE ÇETE SAVAŞLARI

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Ülkede çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Nisan-Haziran 2025 döneminde Haiti genelinde en az 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere yönelik operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs 2025'te şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.