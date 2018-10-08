Karayipler'de yer alan Haiti'de dün meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremde ölü sayısı 12'ye yükseldi Sivil Savunma kurumundan yapılan açıklamaya göre, Haiti'nin kuzeyinde meydana gelen depremde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12'ye yükseldi.