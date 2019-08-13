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HAK'ın yeni sistemi İslam dünyasına İstabul'dan tanıtılacak

Cumhurbaşkanlığının himayesinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, 29 Kasım-1 Aralık'ta 'Tüm Nesiller İçin Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi' temasıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek.

  • AA
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AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, zirvede Bakanlığın ilgili ve Türkiye'de kendi alanındaki tek sorumlu kurumu olan Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) belgelendirme ve akreditasyon alanına dahil etmeyi planladığı yeni sistem de İslam dünyasına tanıtılacak.
 
Her yıl zirveyle eş zamanlı gerçekleştirilen İİT Helal Fuarı'nda da sergiler, çalıştaylar, yarışmalar, profesyonel alım heyetleri eşliğinde firmadan firmaya (B2B) görüşme programları gibi birçok etkinlik düzenlenecek. 
 
Fuar kapsamında geçen yıl 35 farklı ülkeden 316 yerli ve yabancı firma stant açmış, 25 ülkeden 200'ün üzerinde satın alma heyetiyle B2B toplantıları düzenlenmiş, 4 binden fazlası yabancı olmak üzere yaklaşık 40 bin kişi fuarı ziyaret etmişti. 
 
İlki 2015'te düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, küresel helal sektörü ile ilgili konuları masaya yatıran dünyanın en büyük helal organizasyonları arasında yer alıyor.
 
Helal reel ve finans sektöründe faaliyet gösteren özel sektör oyuncuları ile akademik çevreleri de bir araya getiren zirve ile sektörün anlaşılması ve gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. 
 
Zirve ve fuar etkinlikleriyle, helal belgeli ticaretin ilgili paydaşlarının bir araya toplanması, yeni teknolojiler, pazarlar ve eğilimlerin görüşülerek sorunların tartışılabileceği bir ortam oluşturulması hedefleniyor. 

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