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Dünya

Hakkari'de de hissedildi! Irak'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Irak'ın Duhok, Amedi bölgesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Çukurca'ya 14.08 km uzaklıktaki deprem Hakkari'de de hissedildi.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Hakkari'de de hissedildi! Irak'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
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Irak'ın Duhok kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çukurca'ya 14.08 km uzaklıktaki deprem Hakkari'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından Duhok'taki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Duhok'un Amedi ilçesinde saat 09.41'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğündeki depremin yerin 12,12 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

Sarsıntının herhangi bir mal ya da can kaybına neden olup olmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

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