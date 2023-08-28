Hakkında soruşturma başlatılan Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'a seyahat yasağı

Libya İç Güvenlik Teşkilatı, söz konusu iddialara ilişkin X sosyal medya platformundan yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İç Güvenlik Teşkilatı, açığa alınan Dışişleri Bakanı'nın seyahatine izin verildiği veya seyahatinin kolaylaştırıldığı yönünde sosyal medyada dolaşan haberleri reddediyor. Söz konusu kişi havalimanının Başkanlık Salonu, VIP ve normal salon olmak üzere resmi hiçbir kapısını kullanmamış olup, açığa alınması sonrası hakkında seyahat yasağı konulmuştur. Güvenlik kameraları bu durumu açıklayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Libya İç Güvenlik Teşkilatı yöneticileri ve üyelerinin, başta Filistin meselesi olmak üzere tüm konularda Libya halkının beklenti ve duygularının yanında durduğu teyit edilen açıklamada, "Dışişleri Bakanı'nın, Siyonist rejim mensubu bir üyeyle oturmasını kınıyoruz. Zira Teşkilat, ilgili kişinin adını, soruşturmalara uyum sağlayana kadar seyahati yasaklananlar listesine dahil etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Günlerdir asılsız haberler üreterek, gerçekleri çarpıtarak, uydurma suçlamalarla dedikodu yaymaya çalışan, devletin kamu kurum ve mülklerine sabotajı teşvik eden paralı sayfaları ve elektronik hesapları da uyarıyor ve not ediyoruz.Tüm yasal tedbirler alınacaktır. Yasal prosedürlere uygun olarak bu tür adımlarda katılımı kanıtlanan herkese karşı dava açılacaktır."

Açığa alınmasının ardından yerel basında Menguş'un Türkiye'ye gittiği yönünde iddialar çıkmıştı.

- MENGUŞ, İTALYA'DA İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.

Görüşmenin "tarihi" olarak nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

- BAKAN MENGUŞ AÇIĞA ALINDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa almıştı.

Hükümet tarafından açıklanan kararnamede, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" ifadeleri yer almış, Menguş'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten Gençlik Bakanı Abdullah ez-Zeni'nin yürüteceği duyurulmuştu.

- LİBYA, İSRAİL'İ TANIMIYOR

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde, "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadeleri yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde, buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.