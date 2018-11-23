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Halen savaş halinde bulunan Kuzey Kore ile Güney Koreli askerler sınırda bir araya gelerek el sıkıştı

Kuzey Kore ile Güney Koreli askerler, iki ülke sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'de bir araya gelerek el şıkıştı, bir süre sohbet etti.

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Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) 3 kilometrelik yolun birleştirilmesinin ardından tarihi bir an yaşandı.

Sınır hattında bir araya gelen iki ülke askerleri el sıkışarak bir süre sohbet etti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, sınırdaki 3 kilometrelik asfaltsız yolun Kore Savaşı kalıntıları için yapılacak ortak kazı çalışmaları projesini desteklemek amacıyla birleştirildiği duyurulmuştu.

 

Üç gün önce ise, Kuzey Kore'nin eylül ayında varılan mutabakat çerçevesinde, DMZ'deki 10 nöbet noktasını imha ettiği açıklanmıştı.

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