Halen savaş halinde bulunan Kuzey Kore ile Güney Koreli askerler sınırda bir araya gelerek el sıkıştı Kuzey Kore ile Güney Koreli askerler, iki ülke sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'de bir araya gelerek el şıkıştı, bir süre sohbet etti.