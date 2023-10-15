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Dünya

Halep Havalimanı füzeyle vuruldu

Suriye'de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi.

15 Ekim 2023 Pazar 00:34 - Güncelleme:
Halep Havalimanı füzeyle vuruldu
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Suriye'de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi.

İSRAİL SURİYE'Yİ TOP ATIŞIYLA VURMUŞTU

İsrail ordusu, Suriye'den işgal altındaki Golan Tepeleri'ne roket atılmasının ardından saldırının düzenlediği noktanın top atışıyla vurulduğunu bildirmişti.

Ordundan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'nde bulunan Avnei Eitan ve Alma yerleşim birimlerinde roket saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Başka detay verilmeyen açıklamada, İsrail ordusunun da roket atılan yeri topla vurduğu kaydedildi.

  • Suriye
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