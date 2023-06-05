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Dünya

Haley: Ukrayna'nın kaybetmesi dünya savaşına neden olabilir

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Nikki Haley, Ukrayna'nın savaşı kaybetmesinin bir dünya savaşına yol açabileceğini belirtti.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 18:51 - Güncelleme:
Haley: Ukrayna'nın kaybetmesi dünya savaşına neden olabilir
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Eski ABD BM Daimi Temsilcisi Haley, CNN televizyonunun "CNN Town Hall" adlı programında soruları yanıtladı.

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya verilen desteğin önemini vurgulayan Haley, "Bu (savaş) Ukrayna'dan büyük. Bu bir özgürlük savaşı ve kazanmamız gereken bir savaş." ifadesini kullandı.

Haley, Ukrayna'nın galibiyetinin herkes için önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin, Hong Kong'u alacağını söyledi ve bunu yaptı. Rusya Ukrayna'yı işgal edeceğini söyledi, bizler de bunu izledik. Çin sırada Tayvan'ın olduğunu söylüyor ve onlara inansak iyi olur. Rusya, 'Sıradaki Polonya ve Baltıklar' dedi. Bu olursa bir dünya savaşına bakıyoruz demektir. (Ukrayna'ya verilen destek) Bu savaşı önlemekle ilgili."

- Ukrayna'ya para ve asker yardımı değil, teçhizat yardımı vurgusu

Haley, Ukrayna'ya para yardımı ya da asker göndererek değil, müttefiklerle gerekli ekipman ve teçhizatı vererek yardım etmek gerektiğini vurguladı.

Böylece Ukrayna'nın zaferinin Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere gerekli mesajı ileteceğini söyleyen Haley, "Rusya çekilirse savaş bir günde biter. Ukrayna çekilirse, o zaman hepimiz bir dünya savaşını seyredeceğiz demektir." şeklinde konuştu.

- Afganistan'dan çekilmeyi eleştirdi

Haley, diğer bir Cumhuriyetçi başkan adayı Ron DeSantis'in, Rusya-Ukrayna savaşını "toprak anlaşmazlığı" şeklinde nitelemesine de katılmadığını bildirdi.

Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasının ABD ulusal güvenliğinin çıkarına olduğu değerlendirmesinde bulunan Haley, diğer yandan ABD'nin "müttefiklerine bir şey demeden gecenin bir yarısı" Afganistan'dan çekilmeseydi, Rusya, Kuzey Kore ve İran'ın faaliyetleri ve halihazırda her yerde var olan "kaosun" olmayacağını savundu.

Haley, "Biden'ın Ukrayna'daki savaşı önlemek için koca bir yılı vardı ve o bunu yapmadı." şeklinde konuştu.

ABD'nin Afganistan politikasıyla ilgili de konuşan Haley, "Taliban'a asla güvenemezsiniz. Onlar terörist." dedi ve Biden yönetiminin Taliban'a 7 milyar dolar değerinde askeri teçhizat bıraktığını öne sürdü.

- Çin'e karşı Tayvan ordusuna destek

Haley ayrıca eski Başkan Donald Trump'ın, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu'na kabul edilmesinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'u tebrik etmesini de eleştirdi.

"Çin, şüphesiz bir numaralı ulusal güvenlik tehdidimizdir." diyen Haley, güçlü bir ordu kurmak ve enerjide bağımsızlığı sağlamanın Çin ile mücadelede önemli olacağını vurguladı. Haley, Çin'e karşı Tayvan ordusuna mühimmat ve eğitim desteği vermek gerektiğinin altını çizdi.

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