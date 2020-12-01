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Dünya

Halk tepkili! Katil Esed'in kuzenine göstermelik ceza

Suriye rejiminin başındaki Beşşar Esed'in kuzeni Süleyman Esed, trafikte tartıştığı tuğgeneral rütbesindeki askeri öldürmekten aldığı 20 yıllık cezayı tamamlamadan hapisten çıkarıldı.

AA01 Aralık 2020 Salı 14:46 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 14:46
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Suriye basınında yer alan haberlerde, Beşşar Esed'in amcasının oğlu Süleyman Esed'in, Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i öldürmekten aldığı 20 yıllık hüküm süresinin 5. yılında serbest bırakıldığı ifade edildi.

Haberlerde, Süleyman Esed'in hapisten çıkarılmasına halkın tepkili olduğu belirtiliyor.

Süleyman Esed, 5 yıl önce Lazkiye kentinde trafikte tartıştığı Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i ateşli silahla öldürmüştü.

Cinayetin işlendiği Lazkiye kentinde yaşayan vatandaşlar, Süleyman Esed'in idam cezasına çarptırılmasını istemişti. 

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