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Halkı PYD’den kurtaracak

Suriye’de süren iç savaşla birlikte birçok bölgeyi işgal eden terör örgütü PYD/PKK’nın bölge halkına eziyetleri sürüyor. Terör örgütünün Fırat’ın doğusundaki zulmüne son vermek isteyen ÖSO askerleri TSK’dan emir bekliyor.

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2011’in 15 Mart’ında başlayan ve nisan ayında ülke geneline yayılan protestolarla birlikte Suriye’de yaşanan iç savaş sekiz yıldır devam ediyor. Suriye’deki iç karışıklıktan faydalanan terör örgütü PYD/PKK ülkedeki birçok yeri işgal etti. Türkiye ise Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla bertaraf etti. 

Ancak Fırat Nehri’nin doğusunda işgali süren PYD/PKK’ya yönelik yeni bir operasyon ise masada. Bu kapsamda Suriye’nin Azez ve Halep kentlerinde toplanan Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteği ile Fırat’ın doğusu için başlatılacak operasyon için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. 

ZALİME KARŞI SAVAŞ 

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Münbiç’e harekât için hazırlıklarını neredeyse tamamladı. ÖSO’nun da katılacağı operasyon için Hamza Tugayları ve Selam Tugayları’na bağlı birlikler başlatılacak operasyon için hazır olduklarını açıkladı. ÖSO askeri, “Bizim tek hedefimiz mazlumları zalimlerin elinden kurtarmak, masum insanlara zarar vermeden düşmana karşı mücadelemizi sürdürmek. Bu bölgede yaptığımız en yüce şey düşmanlarımıza karşı mücadele ve son olarak bu uğurda şehit olmaktır” dedi. 

ÖSO PYD’Yİ TEMİZLEYECEK 

ÖSO’ya bağlı Selam tugayları komutanı Ala’a Burra ise “Münbiç’i ve bölgeyi terörden ve teröristlerden temizlemek çerçevesinde her türlü önlemlerimizi ve hazırlıklarımızı bitirdik.Birliklerimize masumlara zarar verilmemesi yönünde eğitim verdik çünkü yapacağımız operasyonun bölgesindekiler gerek Kürt gerek Arap hepsi bizim kardeşimiz ve halkımızdır. Biz biz kardeşlerimizi ve halkımızı PKK terör örgütünden kurtarmaya geldik” ifadelerini kullandı. 

ABD, Suriye’deki askerlerini Erbil üzerinden çekecek

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Suriye’den çekilecek Amerikan askerlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi toprakları üzerinden ABD’ye döneceğini açıkladı. Resul, Irak medyasına yaptığı açıklamada “Suriye’den çekilecek ABD askerleri Irak merkezi hükümetinin kontrolündeki bölgelere değil Erbil’e geçecek. Belki daha sonra Erbil’den ABD’ye veya başka bölgelere dönecekler” dedi. Tümgeneral Resul, ABD askerlerinin Suriye’den Erbil üzerinden çekilmesinin Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği anlamına gelmediğini ve askerlerin Irak’ta daimi şekilde konuşlanmayacağını söyledi. ABD’nin askerlerini Suriye’den nasıl çekeceğine ilişkin şu ana kadar Washington yönetimi tarafından  açıklanan herhangi bir yol haritası bulunmuyor.

Komandolar sevk edildi 

TSK’nın Suriye’ye yapılan askeri sevkiyat dün de devam etti. Hatay’dan yola çıkarılan zırhlı araç ve mühimmat taşıyan araçlar Kilis’teki Çobanbey Sınır Kapısı’ndan Suriye tarafına geçti. Konvoy, Münbiç bölgesine doğru hareket etti. Suriye’de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri de mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Kilis’ten geçerek Gaziantep istikametine gitti. 

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