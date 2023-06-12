Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Biz Kıbrıs'ta çok acılar çektik. Halen daha aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara verdiğimiz mesajlar esasında yanıt niteliğindedir. 13'ncü Cumhurbaşkanı olarak aramızda olmanız bize güç vermektedir. İlk ziyaretin KKTC'ye olması çok anlamlı. Sizlerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir, Sizlerin destekleriyle biz yeni siyaset mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizlerin bize verdiği desteğe müteşekkiriz. Artık eskiye dönemeyiz. Rumlar kadar egemenlik haklarımız vardır. Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Egemenlik temelinde iki halkın da yararına olacak işbirliklerine varız. Mavi Vatan emin ellerlerdir. Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti'yle uyum içerisindedir

Bizim arkamızda dünya devi bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanının söyledikleri var

Bizim yol haritamız belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Biz istiyoruz ki Ege Denizi, barış denizi olarak dünyaya mesajını versin.

Gelinen noktada Mavi Vatan ve KKTC'nin önemi artmıştır