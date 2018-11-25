Hamaney: ABD yaptırımları direniş sayesinde yenilgiye uğrayacak

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, bugün başkent Tahran’da düzenlenen İslami Birlik Sempozyumu'nun katılımcıları ile bir araya geldi. Hamaney, konuşmasında İslami birliğin önemini vurgulayarak, “Ortadoğu bölgesinde İslami uyanış çoğu ülkeye, farklı farklı milletlere hakim. Günümüzde başta ABD olmak üzere büyük güçlerin bu bölgeye karşı hassas olmalarının en önemli nedeni bölgede İslami uyanışın var olmasıdır. Bunlar Müslüman milletlerin bilinçlenmesinden korkuyor” şeklinde konuştu.

Hamaney, Suudi Arabistan ile ilgili, “Günümüzde bölgedeki bazı ülkeler Allah’ın hakimiyeti yerine ABD’ye uyuyor. ABD de emperyalist doğasından ötürü bu ülkeleri küçümsüyor. ABD’nin o boş konuşan başkanının, Suudi hükümdarlar ile ilgili ‘süt veren inek’ benzetmesini duymuşsunuzdur. Eğer Suud hanedanı kendilerine hakaret edilmesinden rahatsız olmuyorsa olmasın. Ancak bu hakaret aynı zamanda Arabistan halkına ve Müslüman milletlere yapılmış bir hakarettir” ifadeleri ile dikkat çekti.

İran dini lideri, ABD ve İsrail’in bölgedeki gücünün 10 yıl öncesine göre büyük ölçüde azaldığının altını çizerek, “ABD ve siyonist İsrail rejimi İran milletini tehdit etme hakkına sahip değil. Onların tüm tehditleri şimdiye kadar yenilgiye uğradı, bundan sonra da yenilgiye uğrayacak. Yaptırımlar, direniş sayesinde yenilgiye uğrayacak” dedi.

ABD’nin İran’a karşı tehdit ve yaptırım politikalarının yenilgiye uğradığını söyleyen Hamaney, “İran milleti direniş sayesinde ve Allah’a karşı sahip olduğu iman gücü ile tüm bu komplolar karşısında bir dağ misali durdu” diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de söz konusu buluşmada, “Bir takım kendini beğenmiş, yaptırımlar sayesinde büyük bir millete karşı baskı uygulamaya çalışıyor, bu toprakların insanlarını yaptırımlar sayesinde zorlamaya çalışıyor” dedi.

Ruhani, yaptırımların hedefine değinerek, “Mesele KOEP (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) değil, mesele atom enerjisi değil. Onlar bölgede istediklerini yapıp, bizim göz yummamızı istiyor. Onlar Irak’a ve Afganistan’a zulüm ettiklerinde, Suriye ve Afrika’nın kuzeyinde güvensizlik oluşturduklarında bizim susup bu durumu izlememizi istiyor” şeklinde konuştu.