27 Kasım 2025 Perşembe
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamaney: ABD'ye mesaj gönderdiğimiz söylentileri yalanın ta kendisidir
Dünya

Hamaney: ABD'ye mesaj gönderdiğimiz söylentileri yalanın ta kendisidir

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup gönderildiği iddiaları hakkında konuşan İran lideri Ali Hamaney, 'İran devletinin bir ülkenin aracılığıyla ABD'ye mesaj gönderdiği söylentileri yalanın ta kendisidir' dedi.

27 Kasım 2025 Perşembe 21:39
Hamaney: ABD'ye mesaj gönderdiğimiz söylentileri yalanın ta kendisidir
ABONE OL

İran devlet televizyonunda konuşan Hamaney, Milis Gücü (Besic) Günü münasebetiyle halka hitap etti.

Hamaney, "İran devletinin bir ülkenin aracılığıyla ABD'ye mesaj gönderdiği söylentileri yalanın ta kendisidir. Böyle bir şey olmamıştır." dedi.

ABD'nin kendi dostlarına dahi ihanet ettiğini dile getiren Hamaney, 12 gün savaşında İsrail'i destekleyen ABD'nin maddi olarak büyük zarara uğradığını belirtti.

'DÜŞMANA' KARŞI BİRLİKTE OLUNMASI ÇAĞRISI

Washington yönetiminin 12 gün süren savaşta İran halkının rejime karşı ayaklanmasını planladığını fakat bu konuda başarısız olduklarını ifade eden İran lideri, siyasi konularda farklılıklar olabileceğini ama düşmana karşı birlikte olunması konusunda uyardı.

İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mustafa Kevakebiyan, 24 Kasım'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'a, (Hamaney'in izni dahilinde) "ABD'yle müzakereye hazırız" ifadelerini içeren bir mektubu gönderdiğini öne sürmüştü.

