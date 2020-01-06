Hamaney ağladı, Süleymani'nin kızı tehdit etti!

06.01.2020 12:04 - Güncelleme: 06.01.2020 12:05

ABD'nin Irak'taki saldırısında öldürülülen İran'lı üst düzey general Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mesaj gönderdi. Zeynep Süleymani, 'ABD ve müttefiki İsrail 'karanlık bir günle' karşı karşıya.' dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamasıyla had safhaya ulaşan gerilimin yankıları sürüyor.

Bugün Süleymani için başkent Tahran'daki İnkılab Meydanında düzenlenen cenaze töreni düzenlendi.

Törene İran dini lideri Ali Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanı sıra tüm devlet erkanı katıldı.

Cenaze töreninde yapılan açıklamalarda, intikam vurgusu yapıldı. Hafta sonu boyunca Irak ve İran'da Süleymani için yapılan törenlere büyük kalabalıklar katıldı.

KIZI ABD VE İSRAİLİ TEHDİT ETTİ

Tahran'daki cenaze töreninde devlet televizyonuna konuşan Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep, ABD ve İsrail'i hedef aldı.

ABD Başkanına seslenen Zeynep Süleymani, 'Çılgın Trump, babamın şehitliği ile her şeyin bittiğini düşünmeyin” dedi.

Zeynep Süleymani, ABD ve müttefiki İsrail'i 'karanlık bir günle' karşı karşı karşıya olduğunu söyledi.

HAMANEY HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Törene İran lideri Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Süleymani'nin yerine getirilen Tuğgeneral İsmail Kaani, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ve İran Meclis Başkanı Ali Laricani de katıldı. İnkılab Meydanındaki cenaze törenine çok sayıda vatandaş da katıldı.

Cenaze namazını kıldıran İran'ın dini lideri Hamaney hüngür hüngür ağladı.

Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a defnedilecek.

'SONUNA KADAR İNTİKAM ARAYACAĞIZ'

Dün de Hizbullah’a bağlı yayın yapan Lübnan kanalı Al-Manar TV'ye konuşan Zeynep Süleymani, "Babama rakip olamazsın, bu yüzden onu füzelerle hedefledin. Öyle olsaydın, onunla yüzleşebilirdin. Babamın şehitliği bizi asla kırmayacak ve sonuna kadar intikam arayacağız. Babam için intikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı yapmasıyla tırmandı.

31 roketle yapılan saldırıda, bir ABD'li sözleşmeli personel ölmüş, birçok Amerikan askeri de yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık ise Şii milisler, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önünde Şii milisleri dağılmasını sağlamıştı.

Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

Gün içinde İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtilmişti