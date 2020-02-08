star.com.tr 08.02.2020 13:26 - Güncelleme: 08.02.2020 13:51

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarındaki ABD saldırısında öldürülmesinin ardından, iki ülkenin karşılıklı tehdit ve meydan okumaları devam ediyor.

İran, ABD'nin Irak'taki askeri üslerine misilleme saldırıları düzenlerken, nihai amacın ABD'nin bölgeden tamamen çıkması olduğunu açıkladı.

Ülkenin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün İran Hava Kuvvetleri komutanları ve personeline seslendi. İran medyasına yansıyan haberlere göre Hamaney, İran'ın düşmanın planlarıyla yüzleşecek kadar güçlü olması gerektiğini vurguladı.

BASKIYI FIRSATA DÖNÜŞTÜRDÜK

Hava Kuvvetleri komutanları ve personeline seslenen Hamaney, "Düşmanlarımızın planlarına son verebilmek için çok güçlü olmalıyız ... İran ulusuna karşı olan kumpasları başarısızlığa mahkum etmeliyiz.' dedi.

Hamaney ayrıca, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının cezai bir eylem olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak Hamaney'e göre ABD'nin getirdiği yaptırımlara rağmen İran, çok güçlü bir hava gücüne sahip.

Hamaney'in Devlet Haber Ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, "Devrimden beri amaçları güçlü bir hava gücüne sahip olmamızı engellemekti ... Ama şimdi bize bakın. Uçaklar bile üretiyoruz. Baskıyı fırsata dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Ocak ayının ilk haftasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürme emrini bizzat verdiğini duyurdu ve ABD ve İran arasındaki gerginlik had safhaya ulaştı.

Devrim Muhafızları 8 Ocak'ta, ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki Erbil ve El Esad hava üslerinde 16 füze fırlattı.