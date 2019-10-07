'Tefrika çıkarmaya çalışıyorlar ancak bunu başaramayacaklar'

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Hamaney: Düşmanlar tefrika çıkarmaya çalışıyor ancak bunu başaramayacaklar

İran lideri Ali Hamaney, 'düşmanların' İran ile Irak arasında tefrika çıkarmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacaklarını bildirdi.

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Hamaney, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat olmak üzere, bazı şehirlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili değerlendirmede bulundu.

İran ile Irak halkının birbirine bağlı olduğunu ve bu bağın her geçen gün daha da güçleneceğini vurgulayan Hamaney, "Düşmanlar tefrika çıkarmaya çalışıyor ancak bunu başaramayacaklar ve komploları etkisiz kalacak." ifadelerini kullandı.

Irak'ta Bağdat ile güneydeki kentler, 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana gösterilerde 104 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 107 kişi yaralandı.

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