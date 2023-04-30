Hamaney, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran lideri Hamaney resmi ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Hamaney, Irak'ın ilerlemesi, refahı, bağımsızlığı ve yükselişinin İran için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İkili işbirliğinin genişletilmesi ve yapılan anlaşmaların uygulanması her iki ülkenin de faydasınadır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında yapılan anlaşmalara dikkati çeken Hamaney, özellikle de son dönemdeki güvenlik ve ekonomik anlaşmalarının ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Hamaney, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesinin "düşmanları" olduğunu ifade ederek, ortak değerler nedeniyle dış faktörlerin ilişkileri etkileyemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Irak'ın dostu olmadığını söyleyen Hamaney, "Amerikalılar hiç kimseyle dost değiller ve Avrupalı arkadaşlarına bile sadık değiller." diye konuştu. Hamaney, "Irak'ta bir Amerikalının varlığı bile fazla." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid de ülkesinin İran ile ilişkilerini, farklı boyut ve alanlarda "sürekli ve güçlü" olarak nitelendirdi.

Reşid, Irak'ın çabasının İran'la ilişkileri derinleştirme ve iki ülke arasında kalan bazı sorunları çözmeye yönelik olduğunu kaydetti.

Görüşmede Irak heyetinin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdllahiyan da hazır bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Cumhurbaşkanı Reisi'nin davetlisi olarak bu sabah Tahran'a gelmişti.

Reşid ile Tahran'a gelen heyette, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Elektrik Bakanı Ali Fadıl, Su Kaynakları Bakanı Avn Ziyab, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve diğer bazı yetkiler de yer aldı.

Irak Cumhurbaşkanı gündüz saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Reisi, ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de görüşmüştü.