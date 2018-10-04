Katıldığı TV programında konuşan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "İran tokat atacak ve yaptırımlarını defederek Amerika'yı yenecek" açıklamasında bulundu.

BM'DEN İRAN'I SEVİNDİREN KARAR ÇIKTI

Adalet Divanı, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından ilaç, tıbbi cihazlar gibi insani malzemeler ve sivil havacılığa yönelik olanlarını askıya aldı. Karar Tahran’ı sevindirdi, ABD yönetimi ise tepkisini karara gerekçe olan anlaşmayı feshederek gösterdi.

DOSTLUK ANLAŞMASI FESHEDİLDİ

Art arda gelen gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile 1955'te imzalanan, "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini bildirdi.

CEVAD ZARİF: AMERİKA YAPTIRIM BAĞIMLISI

Tahran ise kararı memnuniyetle karşıladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif mahkeme kararını “Yaptırım bağımlısı ABD için yeni bir başarısızlık, hukukun üstünlüğünün zaferi” diye tweet attı. İran devlet televizyonları da mahkeme kararını alkışladı. Ekranlarda “Adalet Divanı’nda İran’ın ABD’ye karşı zaferi” diye altyazı geçti.