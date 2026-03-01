Hamaney öldürüldü... İran: Saldırı cezasız kalmayacak

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

İRAN: HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ CEZASIZ KALMAYACAK

Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı.

Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Hamaney'e yönelik saldırının "cezasız kalmayacağı" kaydedildi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI, İSRAİL VE ABD'YE MİSİLLEME SALDIRISI BAŞLATACAĞINI DUYURDU

Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içinde" misilleme saldırısı başlatacaklarını duyuran Devrim Muhafızları, özellikle ABD ile mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

İRAN SAVUNMA KONSEYİ GENEL SEKRETERİ ŞEMHANİ VE DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI PAKPUR'UN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi.

HAMANEY'İN KIZI, DAMADI, TORUNU VE GELİNİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.

İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

İRAN'DA HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.

Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.

- İMAM RIZA TÜRBESİ'NE SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.