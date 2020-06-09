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Dünya

Hamaney petrol taşıyan tankerlerin 'Cihad' ettiğini ileri sürdü

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin yaptırımlarına rağmen Venezuela'ya petrol taşıyan tankerlerinin 'Cihad' yaptığını söyledi.

star.com.tr09 Haziran 2020 Salı 10:31 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 10:31
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İran mayıs ayı sonundu, Washington'un uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle büyük yakıt sıkıntısı çeken Venezuela'ya 1.5 milyon varil benzin taşıyan beş tankerden oluşan bir filo gönderdi.

Petrol gönderimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Venezuela'ya yakıt götüren tankerlerin mürettebatlarını tebrik etti ve hatta görevlerinin dini bir mücadele olduğunu iddia etti.

Hamaney, ABD tehditlerine ve baskılarına rağmen, tankerlerin Venezuela'ya gönderilmesini 'büyük bir iş' olarak niteledi.

Hamaney tankerlerin mürettebatları ile ilgili, "İyi iş çıkardınız. Bu Cihad'dı ve ülkeye şeref getirdi.' ifadelerini kullandı. Hamaney, Allah'ın denizcilere güç ve başarı vermesi için dua etti.

Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun gitmesini isteyen ABD hükümeti, tankerlerin güzergahı boyunca ülkeleri İran gemilerinin herhangi bir yardım alması durumunda sonuçların olacağı konusunda uyararak teslimatı önlemeye çalıştı.

Venezuela'nın BM elçisi gemilerin 'Birleşik Devletler tarafından yakında askeri güç kullanımı tehdidi' ile karşı karşıya olduklarını söylemişti.

star.com.tr

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