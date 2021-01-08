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Dünya

Hamaney'den ABD ve İngiltere'de geliştirilen koronavirüs aşılarına yasak

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, koronavirüse karşı ABD ve İngiltere'de geliştirilen aşıların alınmasını yasakladı.

DHA08 Ocak 2021 Cuma 11:48 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 12:12
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Ambargo nedeniyle aşı tedariki konusunda sıkıntı yaşayan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkeye ABD ve İngiltere'de geliştirilen aşıların alınmayacağını açıkladı.

Ambargo nedeniyle aşı tedariki konusunda sıkıntı yaşayan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den kritik açıklama geldi. Hamaney, ülkeye ABD ve İngiltere'de geliştirilen aşıların alınmayacağını açıkladı. İran İmam Humeyni İcra Kurulu Başkanı Muhammed Mokhbar geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısının insan üzerindeki klinik denemelerine başlanacağını duyurmuştu.

İRAN'IN YERLİ AŞISI BEREKET

İran, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği, "COVIRAN Bereket" adlı aşı, klinik deneme aşamasında Aralık ayında ilk defa insan üzerinde denenmişti. “Coviran Bereket” adı verilen ve Şifa Farmed (Shifa Pharmed) şirketi tarafından geliştirilen yerli aşı, Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve bazı hükümet yetkililerinin de katıldığı etkinlikle gönüllülere enjekte edildi. Aşının ilk denendiği kişi, aşının geliştirilmesine destek veren kurumun başkanının kızı olmuştu.

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