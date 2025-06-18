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Dünya

Hamaney'den ABD'ye sert uyarı... ''Askeri müdahalenin sonuçları ağır olur''

İran lideri Hamaney, 'Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmeli.' dedi.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
Hamaney'den ABD'ye sert uyarı... ''Askeri müdahalenin sonuçları ağır olur''
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İran lideri Hamaney, "Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmeli." dedi.

Hamaney yaptığı konuşmada, "İsrail yaptığı hatanın cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Hamaney ,konuşmasında "Şehitlerin kanı ve topraklarımıza yapılan saldırı halkımız tarafından asla unutulmayacak" ifadelerine yer verdi.

⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde çok sayıda İsrail dış istihbarat servisi Mossad ajanı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınanlar oluyor.

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