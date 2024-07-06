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Dünya

Hamaney'den İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'a tebrik

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 53,7 oy alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 20:11 - Güncelleme:
Hamaney'den İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'a tebrik
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Hamaney, yaptığı yazılı açıklamada, "İran halkı artık cumhurbaşkanını seçmiştir. Milletimize ve yeni seçilen Cumhurbaşkanımıza tebriklerimi iletiyorum. Ülkemizin kalkınmasının ve onurunun artması için herkesi el birliğiyle, iyi niyetle çalışmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Seçilmiş Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan'a vizyonunu yüksek, parlak ufuklar üzerine kurmasını tavsiye etmek isterim. Şehit Reisi'nin yolunu takip ederken, kalkınmanın sağlanması için ülkenin sahip olduğu zengin kapasiteyi en iyi şekilde kullanmaya teşvik ediyorum." çağrısında bulundu.

İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda açıklanan resmi sonuçlara göre, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan'a karşı yarışan muhafazakar, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44,4'te kalmıştı.

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