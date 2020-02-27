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Dünya

Hamaney'den İran sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

İran lideri Ali Hamaney, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden Sağlık Bakanı Said Nemeki ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

AA27 Şubat 2020 Perşembe14:29 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 14:29

Başkent Tahran'da sağlık yetkilileri ile bir araya gelen Hamaney, görüntülü teşekkür mesajı yayımladı.

Doktor, hemşire, sağlık yetkilileri ve Bakan Nemeki'ye teşekkür eden Hamaney, sağlık çalışanlarının yaptıkları işin çok değerli olduğunu ifade etti.

İran lideri, koronavirüsün daha fazla yayılmadan önünün alınması temennisini dile getirdi.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede birçok ülkeye yayıldı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu.

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