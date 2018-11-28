Hamaney: İran düşmanı savuşturmak için hazırlığını artırmalı

İran dini lideri Hamaney, ülkesinin askeri kapasitesini artırması ve ordunun düşmanları savuşturmak için hazır olması gerektiğini söyledi.

Hamaney Çarşamba günü ülkesinin donanma komutanlarıyla bir araya geldi. Resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre Hamaney hitap ettiği komutanlara, "Yapabildiğiniz kadar askeri kapasitenizi ve hazırlığınızı artırın böylece düşman bu büyük halkı tehdit etmeye cesaret bile edemesin." çağrısında bulundu.

Hamaney ayrıca, İran'ın kimseyle savaş başlatmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.