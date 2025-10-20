İSTANBUL 20°C / 10°C
Dünya

Hamaney'den Trump'a tepki: İran'ın nükleer sanayisi ABD'yi ne ilgilendirir?

İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ın nükleer tesislerini yok ettik' şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Hamaney, 'İran'ın nükleer sanayisi ABD'yi ne ilgilendirir?' dedi.

20 Ekim 2025 Pazartesi 15:16
Hamaney'den Trump'a tepki: İran'ın nükleer sanayisi ABD'yi ne ilgilendirir?
İran haber ajansı IRNA'ya göre Hamaney, uluslararası müsabakalarda madalya alan sporculara hitaben yaptığı konuşmada, Trump'ı eleştirdi.

"İRAN'IN NÜKLEER SANAYİSİ ABD'Yİ NE İLGİLENDİRİR?"

Hamaney, "(ABD Başkanı) İran nükleer sanayisini bombalamak ve yok etmekle övünüyor. Sorun değil böyle hayal edin. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz ki bir ülkenin nükleer sanayisine ilişkin 'olmalı' ya da 'olmamalı' diye karar veriyorsunuz, İran'ın nükleer sanayisi ABD'yi ne ilgilendirir? Bu tür müdahaleler uygunsuz, yanlış ve zorba bir tutumdur. "dedi.

"ABD TERÖRLE BİRLİKTE SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI YAPIYOR"

Trump'ın "bölgeye barış getirdiğine" yönelik sözlerine değinen Hamaney, "Savaşları siz başlatıyorsunuz. ABD terörle birlikte savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Öyle değilse, bölgede bu kadar ABD üssü ne için var?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, son İsrail ve Mısır ziyaretlerinde İran aleyhine açıklamalarda bulunmuştu.

