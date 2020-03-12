İran'da ''Esed kırmızı çizgimizdir'' diyen danışman koronavirüs kaptı

Star.com.tr 12 Mart 2020 Perşembe 21:59 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 22:24

Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Ali Hamaney ve Haşimi Rafsancani’nin Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde 16 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten İran dış işlerinin kilit ismi Velayeti'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Tasnim haber ajansı, İran'daki koronavirüs hastalarının karantina altına alındığı Masih Daneşveri hastanesinin müdürü olan Velayeti'nin ziyaret sırasında oradaki koronavirüs bulaşan hastalarla temasta bulunduktan sonra enfekte olduğu iddia etti.

İran'da yayılmaya devam eden koronavirüsün vaka sayısı ülke genelinde 10 bin 75, ölü sayısının ise 429 olarak açıklandı.



Ali Ekber Velayeti

1945 yılında Tahran’a bağlı Şemiran köyünde doğan Ali Ekber Velayeti, İran dini liderine uluslararası konularda danışmanlık yapmaktadır.

Lisans eğitimini Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünde, master eğitimini Amerika’da Johns Hopkins Üniversitesi’nde alan Ali Ekber Velayeti, 79 devrimi sonrası 1980-81 yılları arasında Sağlık Bakanı Yardımcılığı yaptıktan sonra 1981-1997 arasında Ali Hamaney ve Haşimi Rafsancani’nin Cumhurbaşkanlığı döneminde 16 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştür.

Ali Ekber Velayeti, Maslahatı Teşhis Konseyi üyeliği de olmak üzere siyaset, kültür ve tıp alanlarında 38 görevi aynı anda yürüten isimdir.

Ali Ekber Velayeti, 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sonrası İran adına diplomatik temaslarda öne çıkan önemli bir siyasetçidir. “Eğer Suriye’de savaşmasaydık düşmanla İran’da çarpışırdık” diyen Velayeti, “Amerika’nın Suriye’yi direniş cephesinin zayıf halkası olarak gördüğünü fakat Suriye’nin direniş cephesinde altın halka olduğunu” ilave etmiştir.

2015 yılında yaptığı bir başka açıklamada, “Suriye’ye yaptığımız yardımlar olmasa idi bu devlet düşmüş olurdu” ifadesini kullanan Velayeti, Esed’in varlığını İran için “kırmızı çizgi” olarak tanımlamıştır.