28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8447
  • 6,4658
  • 288.035
  • 97225.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye ''ABD ile müzakere'' uyarısı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisi, ABD yönetimiyle müzakereye hazır olduğuna ilişkin açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi dolaylı olarak uyardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hamaney'in ofisi tarafından yayımlanan haftalık "Hattı Hizbullah" dergisi, yeni sayısında Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yaptırımların kaldırılması halinde ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelere hazır olduğuna ilişkin açıklamalarına geniş yer verdi.

Derginin kapağında, İran lideri Hamaney'in geçen yıl 29 Ağustos'ta kabine üyelerini kabulü sırasındaki konuşmasından, "ABD ile müzakereler kesinlikle yasaklanmıştır. Sadece Cumhurbaşkanı değil Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı unsurları için de aynı şekilde." sözleri yer aldı.

Derginin iç sayfalarında da Hamaney'in ABD ile müzakereler hakkında hükümete uyarıları hatırlatıldı.

RUHANİ'DEN TRUMP'A GÖRÜŞME SİNYALİ

ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini önceden birçok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise hafta başında yaptığı bir konuşmada Trump ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem." ifadelerini kullanmıştı.

İlk kez havalandı! Mars´a gönderilmesi planlanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon: 3 terörist öldürüldü

TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon: 3 terörist öldürüldü

Emine Erdoğan, Şule Yüksel'e böyle veda etti: Kıymetli ablacığım...

Emine Erdoğan, Şule Yüksel'e böyle veda etti: Kıymetli ablacığım...

Beşiktaş, Arsenal'in orta sahasını transfer ediyor!

Beşiktaş, Arsenal'in orta sahasını transfer ediyor!

Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF oluşturuldu

Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF oluşturuldu

RTÜK Başkanı Şahin’den CHP’li Bildirici’ye tepki: Kendisini, varsa insafa davet ediyorum

RTÜK Başkanı Şahin’den CHP’li Bildirici’ye tepki: Kendisini, varsa insafa davet ediyorum

Kırmızı bülten ile aranıyordu... 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Kırmızı bülten ile aranıyordu... 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

İşten çıkarılan İSPARK çalışanları: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun sözü nerede

İşten çıkarılan İSPARK çalışanları: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun sözü nerede

FETÖ'nün suikast timini yakalamıştı! O komutana yeni görev

FETÖ'nün suikast timini yakalamıştı! O komutana yeni görev
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan´dan balistik füze denemesi

Pakistan´dan balistik füze denemesi

Operasyon sürüyor: Terör hedefleri ateş altında

Operasyon sürüyor: Terör hedefleri ateş altında

Çukur kapatmak isterken buldular! MÖ 600'lü yıllara ait

Çukur kapatmak isterken buldular! MÖ 600'lü yıllara ait

Dikkatli bakın! Sihirbazlığın sırlarını ortaya çıkarıyor

Dikkatli bakın! Sihirbazlığın sırlarını ortaya çıkarıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA