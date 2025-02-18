İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2025 Salı / 20 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2759
  • EURO
    37,929
  • ALTIN
    3406.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas, 22 Şubat'ta 6 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etti
Dünya

Hamas, 22 Şubat'ta 6 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etti

Hamas, 22 Şubat'taki takas kapsamında 3 yerine 6 İsrailli sağ esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu.

AA18 Şubat 2025 Salı 17:01 - Güncelleme:
Hamas, 22 Şubat'ta 6 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etti
ABONE OL

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamındaki esir takası gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Hayye, Hamas'ın 20 Şubat'ta 4 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç'a teslim edileceğini belirtti.

Bunun yanı sıra Hayye, 22 Şubat'ta daha önce planlananın aksine 3 değil 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağını ifade etti.

Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasını da uygulamaya hazır olduğunu dile getiren Hayye, Tel Aviv yönetiminin ise ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için yapılacak müzakerelere başlamaktan kaçındığını kaydetti.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail yönetiminin konteyner evler ve iş makinalarının Gazze'ye girişine izin vermek için 22 Şubat'ta 3 yerine 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep ettiği bildirilmişti.

Hamas'ın bu adımından sonra ateşkes şartlarını ihlal ederek karavan evler ve iş makinalarını girişine izin vermeyen İsrail'in bu kararını değiştirip değiştirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

- ATEŞKESİN İLK AŞAMASINDAKİ ESİR TAKASI SONA ERECEK

Hamas'ın 22 Şubat'ta 6 İsrailli sağ esiri bırakmasıyla birlikte ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki esir takası işlemleri sona ermiş olacak.

Esir takası kapsamında Hamas, şu ana kadar 19 sağ İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.