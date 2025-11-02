İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Hamas, 3 esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esirlere ait 3 cesedi daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

AA2 Kasım 2025 Pazar 22:12 - Güncelleme:
Hamas, 3 esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti
Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın, 3 cesedin bulunduğu tabutları, Gazze Şeridi'nden teslim aldığı belirtildi.

Kızılhaç'ın, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Kassam Tugaylarından teslim aldığı cesetleri, soykırımcı İsrail ordusuna teslim etmek için belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrailli esirlerin cesetlerinin ordu tarafından teslim alınmasının ardından kimlik tespiti çalışması yapılması için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürülmesi bekleniyor.

Tel Aviv'deki kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 8 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında soykırımcı İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. Soykırımcı İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları soykırımcı İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

