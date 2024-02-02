İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3508
  • EURO
    33,1073
  • ALTIN
    2004.4
  • BIST100
    8646.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas ABD kararına ateş püskürdü! ''Taraflı ve düşmanca''
Dünya

Hamas ABD kararına ateş püskürdü! ''Taraflı ve düşmanca''

Hamas, ABD Temsilciler Meclisinin onayladığı 'Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve diğer Filistinli grupların üyelerinin ülkeye girişini yasaklayan' tasarıyı taraflı ve düşmanca olarak niteledi.

AA2 Şubat 2024 Cuma 00:38 - Güncelleme:
Hamas ABD kararına ateş püskürdü! ''Taraflı ve düşmanca''
ABONE OL

Hamas, ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde onaylanan "Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve diğer Filistinli grupların üyelerinin ülkeye girişini yasaklayan" tasarıyı "taraflı ve düşmanca" şeklinde niteleyerek kınadı.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisinin, FKÖ'ye ve diğer Filistinli gruplara mensup kişilerin siyasi bağları ve görüşleri nedeniyle ABD'ye girişini yasaklayan yasa tasarısını onaylamasını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Temsilciler Meclisinin onayladığı tasarının "Filistin halkına karşı alınmış düşmanca bir karar ve (ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin Filistinlileri kısıtlama yaklaşımının devamı" olduğunun altı çizildi.

Açıklamada ayrıca "Siyonist düşmanın, Filistin halkına karşı kapsamlı savaşına hizmet eden bu taraflı karar, Biden yönetimini, Nazi işgalinin ortağı konumuna yerleştiriyor." ifadesine yer verildi.

ABD Temsilciler Meclisinde, Hamas ve İslami Cihad Hareketi mensuplarına yönelik ülkeye giriş yasağının FKÖ üyelerini kapsaması yönündeki kanun tasarısı için Kongrede oylama yapılmış, tasarı, 2 "hayır" oyuna karşı, 422 "evet"le kabul edilmişti.

Tasarının yasalaşması için Kongrenin üst kanadı ABD Senatosundan da geçmesi ve ABD Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD, 2018 yılında da FKÖ'nün Washington'daki ofisini kapatma kararı almıştı.

  • hamas
  • temsilciler meclisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.