Hamas, ABD'nin 'ateşkes' açıklamasını yalanladı: İsrail'le henüz anlaşmaya varılmadı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden 35'üncü gününde de sürdürüyor.

HAMAS, İSRAİL'LE HENÜZ İNSANİ ATEŞKESE VARILMADIĞINI AÇIKLADI

Hamas'ın siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin danışmanı, İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadığını belirterek bu konuda ABD'nin yaptığı açıklamaları yalanladı.

Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, Beyaz Sarayın, İsrail'in, "çatışmalara insani ara verilmesini kabul ettiği" yönündeki açıklamalarına Telegram hesabından cevap verdi.

Görüşmelerin sürdüğünü ancak şu ana kadar İsrail'le bir anlaşmaya varılmadığını kaydeden Nunu, "Bir anlaşmaya varılacak olursa bu, açık bir şekilde halkımıza duyurulacaktır." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinliyi öldürdü, 9'unu yaraladı.

06:32 ABD Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler, Bakanlık çalışanlarına "istifa etmeleri" çağrısında bulundu. Başkent Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasının girişinde bir araya gelen göstericiler, iş çıkışında yakaladıkları Bakanlık çalışanlarına karşı, "İstifa edin. İşi bırakın. İsrail'in katliamının ortağısınız." diye slogan attı.

05:17 Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto kentinde sağlık çalışanları ittifakı tarafından Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan göstericiler, mumlar yakarak Filistin'e desteklerini gösterdi.

05:16 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.

03:04 İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni "doğrudan" hedef aldı.

01:42 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, kentte çocuklara yönelik tek diyaliz merkezinin hizmet dışı kalmasıyla böbrek yetmezliği çeken 38 çocuğun diyaliz hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti.

01:18 ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield, "Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil. Temel prensip olarak Gazze nüfusunun yerinden edilmesini desteklemiyoruz veya yerinden edildiğini görmek istemiyoruz." dedi.

01:14 İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesi, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden İsrail savaş helikopterlerinin İsrailli siviller ile Hamaslılar arasında seçici hedef gözetmeye, müdahalenin sonraki anlarında başladığını iddia etti.

01:11 Filistin Kızılayı, 65 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.

01:09 Hamas'ın siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin danışmanı, İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadığını belirterek bu konuda ABD'nin yaptığı açıklamaları yalanladı.

01:03 ABD, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan sivillerin "kaçması" için iki "insani koridor" oluşturulacağını duyurdu.

00:38 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ajansın Gazze Şeridi'ndeki tesislerinde yaşayan yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ve 380 yeni doğmuş bebeğin tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

00:37 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistin ile ilgili son gelişmeleri ve Gazze'deki mevcut krizi ele alarak görüş alışverişinde bulundu.

00:02 Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıdığını belirtti.

00:02 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İsrailli esirler arasında bulunan bir kadın askerin öldüğünü, bir askerin ise yaralandığını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 36'sı Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 181 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.