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Hamas: ABD'nin Filistin'e yardımları durdurma kararı ucuz bir siyasi şantaj

Hamas Sözcüsü Berhum, ABD'nin, bu ayın sonunda Filistin'e yaptığı her türlü yardımı durdurma kararını kınayarak, kararı 'siyasi şantaj' olarak niteledi.

  • AA
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Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yazılı açıklamasında, ABD'nin, bu ayın sonunda Filistin'e yaptığı her türlü yardımı durdurma kararını kınadı.

Berhum, "ABD'nin Filistin halkına yaptığı her türlü yardımı durdurma kararı, ucuz bir siyasi şantajdır. Bu durum ABD yönetiminin, Filistin halkı ile ilişkilerindeki gayri ahlaki ve adaletsiz yönünü yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Yardımların kesilmesinin, ABD ve İsrail'in Filistin davasını tasfiye etme ve Yüzyılın Anlaşması planının şartlarını uygulama kapsamında geldiğini belirten Berhum, uluslararası topluma, Filistin halkına daha fazla destek sağlamak için ABD'nin bu baskıcı politikasını reddetme ve ırkçı davranışlarıyla mücadele etme çağrısında bulundu.

New York Times'ın görüştüğü eski ve yeni devlet yetkilileri, ABD'nin, Filistin'e yaptığı her türlü yardımı durdurma kararı kapsamında, Filistin ve İsrail halklarını bir araya getirerek ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen programlara ayırdığı fonları, bir bir durdurma kararı aldığını ve ülkenin Filistinlilere yönelik son yardımları da bitireceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Filistinli sivillere yönelik artık fon ayırmayı reddettiği programlar arasında, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Çatışma Yönetimi ve Yatıştırma Programı, Doğu ve Batı Kudüs'teki çocukları bir araya getiren Kids4Peace (Barış için çocuklar) gibi programların bulunduğu kaydedilmişti.

Yetkililer, yapılan fon kesintileri sonucunda, sadece İsrailli Yahudi ve Arapların ABD'nin yardımından yararlanabileceğinin altını çizmişti.

USAID'den yapılan açıklamada da "Ajans şu anda Trump yönetiminin Filistin'e yardım konusunda aldığı son kararlar nedeniyle Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere ulaşamıyor." ifadesine yer verilmişti.

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