Hamas, Arap Barış Grubu'nun uzlaşı girişimine karşılık vermeye hazır

AA 18 Haziran 2020 Perşembe 07:42 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 07:53

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Hüsam Bedran, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Arap Barış Grubu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Heniyye görüşmede, grubun girişimini takdir ettiklerini ve Hamas olarak ulusal birliği sağlamayı hedefleyen her türlü olumlu hareketi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Açıklamada, "Hamas, bölünmenin sonlanması ve uzlaşının sağlanması konusundaki ulusal değerleri ve düşünceleriyle örtüşen bu girişime karşılık vermeye hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın, Arap Barış Grubu'nun Filistinli diğer gruplarla yapacağı görüşmelerin sonuçlarını yakından takip edeceği bildirildi.

Hamas'ın Gazze'de iktidara geldiği 2007'den bu yana Filistin'de siyasi bölünme yaşanıyor.

Farklı Arap ülkelerinden düşünür ve siyasetçilerden oluşan Arap Barış Grubu, haziran ayı başında Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sonlandırılması ve uzlaşı sağlanması için girişimde bulunmuştu.