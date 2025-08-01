Hamas ateşkes müzakerelerine yeniden katılmak için tek şartını açıkladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, müzakerelerin açlık ve kıtlık ortamında sürdürülmesinin anlamını ve amacını yitirdiği uyarısında bulunularak, "Yardımlar Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşır ve derinleşen insani kriz ile kıtlık sona erdirilirse, müzakerelere yeniden ve derhal katılmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve ilgili tüm taraflar, İsrail'in Gazze'de işlediği toplu katliamı durdurmak, gıda yardımını Gazze Şeridi'nin tamamındaki ihtiyaç sahiplerine hiçbir kısıtlama olmaksızın ve derhal ulaştırmak ile bu yardımların güvenliğini sağlamak üzere acilen harekete geçmeye çağrıldı.

Hamas, daha önce birçok kez, ateşkes ve saldırıların sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya varmak amacıyla müzakerelere ciddi şekilde katıldığını vurgulamıştı.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, anlaşmaya varılmasının önüne engeller koymaya devam ediyor.



Bu tavırda, savaşa son verilmesine karşı çıkan, Gazze'nin yeniden işgal edilmesi ve halkın zorla göç ettirilmesini savunan aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskısının etkili olduğu belirtiliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 91'i çocuk en az 160'a yükseldi.

Yerel kaynaklar, İsrail'in 5 aydan uzun süredir sınır kapılarını kapalı tutarak, bebek maması, ilaç ve temel gıda maddelerinin girişini engellediğini ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini vurgulayarak, bölgede kıtlığın "en kötü senaryosunun" yaşandığı kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.11 Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Gazze'deki insani durum nedeniyle İsrail'e yönelik yaptırım ve ülkelerin Filistin'i tanıma adımlarıyla artan baskılara dikkat çekerek,"İsrail uluslararası alanda giderek daha fazla yalnızlaşma tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu.

03.00 ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, ABD'nin Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına verdiği desteği eleştirerek, finans sağlanmasının masum insanların ölümüne yol açtığını belirtti.

02.29 İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla olası bir esir takası anlaşmasına yönelik müzakereleri yeniden canlandırmak amacıyla aracılara "yeni bir belge" sunduğunu bildirdi.

02.08 Hamas, Gazze'deki şiddetli insani kriz sona erdirilip yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı takdirde, ateşkes anlaşmasına yönelik müzakerelere derhal yeniden katılmaya hazır olduklarını bildirdi.

01.56 Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne girişine olanak sağladığı 104 yardım tırının çoğunun "işgalin gözetimi" altında yağmalandığını açıkladı.

01.34 Hamas, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'ne yapacağı ziyareti "propaganda amaçlı bir gösteri" olarak niteledi.

00.55 İsrail ordusunun şiddetli saldırılarının yanı sıra insani yardım girişini kısıtlayarak kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde bir bebeğin daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

00.17 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de İsrail'in neden olduğu açlık felaketine ilişkin "soykırım" kelimesini kullanmaktan kaçınırken, "(Gazze'de) İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç." dedi.

- GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ YAŞANIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk olmak üzere 154 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.