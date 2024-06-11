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Dünya

Hamas ateşkesi kabul etti: Müzakereye hazırız

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden geçen Gazze Şeridi'nde üç aşamalı ateşkes teklifine uluslararası destek talep eden ve Hamas'a teklifi kabul etmesi çağrısında bulunan kararı kabul ettiklerini duyurdu.

IHA11 Haziran 2024 Salı 14:44 - Güncelleme:
Hamas ateşkesi kabul etti: Müzakereye hazırız
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı Gazze Şeridi'nde üç aşamalı ateşkes teklifine uluslararası destek talep eden ve Hamas'a teklifi kabul etmesi çağrısında bulunan karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu. Karar tasarısı, 14 lehte ve 1 çekimser oyla kabul edilirken, Rusya çekimser kaldı. BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamanın ardından Hamas, BMGK'de kabul edilen kararı kabul ettiğini duyurdu. Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri yaptığı açıklamada, detayları görüşmek üzere müzakereye hazır olduklarını söyleyerek İsrail'in buna uymasını sağlamanın Washington'a bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. Zuhri, "ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararını uygulayarak işgali derhal sona erdirmeye konusundaki taahhütlerini yerine getirmek için gerçek bir sınavla karşı karşıya" dedi.

ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES PLANI

ABD Başkanı Biden'ın geçen ayın sonunda açıkladığı üç aşamalı ateşkes planının birinci aşaması, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlar karşılığında serbest bırakılmasıyla birlikte altı aylık ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'nin yerleşim yerlerinden çekilmesi ve Filistinli sivillerinin yaşadıkları yerlere dönmesini içeriyor. İlk aşama ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardımların güvenli bir şekilde girişini öngörüyor.

Teklifin ikinci aşaması, Gazze'de kalan rehinelerin İsrail ve Hamas arasında düşmanlığın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma ile serbest bırakılmaları ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini içeriyor.

Üçüncü aşamada ise Gazze'de bir yeniden inşa planı ve hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmeleri yer alıyor.

  • Hamas
  • BMGK
  • ateşkes

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